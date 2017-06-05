Эксперт объяснил, зачем США создают негативный образ России на Балканах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ЕС и США пытаются создать негативный образ России на Балканах, чтобы укрепить в регионе свои позиции, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

Спонсируемый американскими госфондами, госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию" в российских интересах. Такие выводы организация сделала, основываясь на неких "документах", часть из которых она называет отчетом сотрудника македонской контрразведки. Копии "документов", два отрывочных фрагмента которых иллюстрируют статью, не имеют никаких видимых признаков принадлежности к македонским спецслужбам за исключением того, что исполнены на македонском языке.

"Корни этого скандала лежат не внутри Македонии. Правящая сила, коалиция и президент Македонии, а также македонская оппозиция заняты, прежде всего, своими внутренними проблемами", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, "безусловно, никто в самой Македонии всерьез не верит, что Россия может вмешиваться во внутриполитические дела, тем более что все последние годы отношения России и Македонии развивались не очень активно по причине внутриполитической нестабильности в этой стране". Он указал, что у России не было особой необходимости делать определенную ставку на ту или иную политическую силу, поскольку в вопросах внешней политики и правящая коалиция, и оппозиция в принципе занимают довольно схожие позиции.

"Проблема в том, что сейчас идея вмешательства России в выборы и во внутриполитические дела очень хорошо вписывается в общий западный тренд. Евросоюзу, прежде всего, и определенной части американского истеблишмента необходимо создать негативный образ России с тем, чтобы укрепить собственные позиции на Балканах", — считает Искендеров.

Он отметил, что в "последние месяцы в западных средствах массовой информации, в том числе в респектабельных, появляются аналитические статьи, в которых указывается, что Евросоюз ослабил интерес к Балканам, фактически балканским странам отказано в перспективе вступления в состав ЕС, и тем самым Балканы вроде как переходят в сферу влияния России".

"В данном контексте исследования и публикации подобного рода призваны переломить данную ситуацию, привлечь внимание западной общественности к этой проблеме, собственно, к проблеме достаточно надуманной, с тем, чтобы постараться выбить из соответствующих политических и финансовых структур Евросоюза деньги на те или иные проекты, касающихся Балкан", — сказал эксперт.

Он указал, что "Россия представляется в образе врага балканских народов". "Это касается не только Македонии. Подобные обвинения звучат и в отношении Черногории и даже Сербии. Затем на этой основе ЕС проводит определенные соглашения с балканскими странами в своих интересах, а США, со своей стороны, укрепляют собственные военно-политические позиции, как это происходит сейчас в Черногории", — заключил Искендеров.