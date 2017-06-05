Разрыв дипотношений ряда стран с Катаром поможет террористам, считают в ГД

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений ряда стран Ближнего Востока с Катаром лишь усложнит ситуацию в данном регионе, так как все эти страны взаимодействуют с теми или иными террористическими организациями, а хаос в отношениях между ними всегда будет на руку террористам, считают депутаты Госдумы.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Решение вызвано поддержкой Дохи террористических организаций во главе с "Братьями-мусульманами", приводит текст сообщения официального Абу-Даби телеканал "Аль-Арабия". Также временное правительство Ливии и власти Йемена в понедельник заявили об аналогичном разрыве отношений с Катаром.

Член комитета ГД по международным делам, первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев назвал "пылью в глаза" утверждения о том, что терроризм поддерживает только обвиненный в этом Катар. "Нет ни одной страны из перечисленных: и сам Катар, и те, кто рвут отношения сейчас с этой страной, которые не поддерживали бы те или иные террористические организации… Это скорее внутренние разбирательства и отношения", — заявил он РИА Новости.

По его словам, если страны на Ближнем Востоке не договариваются, а действуют так резко, то террористы в этом хаосе "чувствуют себя как рыба в воде", поэтому обострение ситуации между этими странами может обеспечить серьезную поддержку для террористов.

Первый зампред комитета Дмитрий Новиков также считает, что данное решение не исключает осложнения ситуации в регионе, так как, по его мнению, на Ближнем Востоке в последние годы наблюдается радикализация ряда исламистских группировок и рост неблагоприятных явлений, связанных с религиозным экстремизмом.

"То, что касается Саудовской Аравии и ряда других государств, они действительно поддерживают в ряде случаев группировки такого толка. Это хорошо известно по ситуации в Сирии. Поэтому, с одной стороны, это будет способствовать осложнению ситуации, с другой стороны, не реагировать на подобные проявления нельзя и возникновение такой ситуации вполне закономерно", — сказал Новиков РИА Новости.

Отношения Каира и Дохи резко испортились после отстранения от власти в Египте президента Мухаммеда Мурси. Египет обвиняет Катар в политической, финансовой и информационной поддержке запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане". Стороны неоднократно обменивались резкими заявлениями и дипломатическими демаршами.