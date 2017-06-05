Лавров: попытки НАТО изменить баланс сил в Европе дестабилизируют ситуацию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Беларусь

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Беларусь

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Предпринимаемые странами НАТО попытки изменить существующий баланс сил в Европе, наращивание военного потенциала, создание систем противоракетной обороны США — все это дестабилизирует ситуацию на европейском континенте, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вынуждены констатировать, что предпринимаемые попытки изменить существующий баланс сил в Европе, беспрецедентное с момента окончания холодной войны наращивание потенциала блока, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, как и продолжающееся создание американской системы противоракетной обороны и ее европейского сегмента дестабилизируют ситуацию на европейском континенте", — сказал Лавров, открывая встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам Лаврова, такие действия, "противоречащие решениям саммитов ОБСЕ и саммитов Россия-НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности, напрямую затрагивают национальные интересы России и Белоруссии".

"В этой связи согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствуют белорусские друзья, приобретают особое значение", — констатировал российский министр.