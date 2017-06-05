Лавров: попытки НАТО изменить баланс сил в Европе дестабилизируют ситуацию

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Предпринимаемые странами НАТО попытки изменить существующий баланс сил в Европе, наращивание военного потенциала, создание систем противоракетной обороны США — все это дестабилизирует ситуацию на европейском континенте, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, такие действия, "противоречащие решениям саммитов ОБСЕ и саммитов Россия-НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности, напрямую затрагивают национальные интересы России и Белоруссии".
"В этой связи согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствуют белорусские друзья, приобретают особое значение", — констатировал российский министр.