В России изучат информацию о поддержке Катаром терроризма, заявил Озеров

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Изменений в отношениях РФ и Катара не произойдет, однако в России внимательно изучат информацию о якобы имеющей место поддержке Катаром международного терроризма, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Дипломатический скандал разразился в понедельник в арабском мире. Четыре государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

"Конечно, Россия является самостоятельным государством, самостоятельно выстраивает свою политику и подстраивается под решения других государств. Но, конечно, мы внимательно изучим всю информацию, которая, как утверждают Египет, Саудовская Аравия и примкнувшие к ним страны, свидетельствует о том, что Катар поддерживает международный терроризм", — сказал Озеров.