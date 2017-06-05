Саудовская Аравия закрывает бюро телеканала "Аль-Джазира" в королевстве

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии начало процесс по отзыву лицензии на вещание в королевстве у катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" и закрытию его офисов, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на осведомленные источники.
Эти меры были приняты правительством Саудовской Аравии после объявления королевством о разрыве дипотношений с Дохой в связи с поддержкой Катаром террористических организаций.
Как уточняет портал, Управление по теле- и радиовещанию Саудовской Аравии официально объявит о решении закрыть офисы "Аль-Джазиры" в ближайшее время.