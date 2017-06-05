В Варшаве таксисты протестуют против Uber и аналогичных компаний

ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Варшавские таксисты проводят в понедельник акцию протеста против нелегальных перевозчиков, передает корреспондент РИА Новости.

Таксисты недовольны работой таких служб как Uber и других нелегальных, по их мнению, перевозчиков, так как те имеют возможность значительно снижать цены на свои услуги из-за того, что не несут таких расходов, как официальные таксисты — не получают лицензии, не сдают специальные экзамены, не имеют кассового аппарата и так далее.

Колонны автомобилей такси утром отправились из разных частей города к центру Варшавы. Таксисты планируют подать ходатайства со своими требованиями в канцелярию премьер-министра, министерство инфраструктуры и строительства, министерство финансов.

По данным главы профсоюза таксистов "Варшавский таксист" Ярослава Игликовского, в польской столице в протесте принимают участие около 2 тысяч таксистов на своих автомобилях.

Эта акция совпала с утренним пиком интенсивности движения, и в настоящее время в нескольких местах Варшавы наблюдаются пробки. Тем не менее, профсоюзы не считают, что в пробках виноваты таксисты. "В это время все и так стоит", — сказал Игликовский.

По данным варшавских таксистов, к их протесту намерены присоединиться коллеги из других крупных городов Польши, в частности из Лодзи, Познани, Вроцлава.