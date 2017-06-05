Авиакомпания Emirates приостановила рейсы в Катар

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates приостанавливает рейсы в Катар со вторника, 6 июня.

Рейсы будут приостановлены до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении авиакомпании.

Последний рейс из Дубая в Доху отправится в 2.30 по местному времени во вторник, а последний рейс Доха-Дубай отправится в 3.50.

"Всем пассажирам, забронировавшим рейсы Emirates в и из Дохи будут предложены альтернативные варианты, включая полное возмещение и бесплатное перебронирование на ближайшие направления",- заявили в авиакомпании.

Ранее ОАЭ вслед за Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и закрытии морской и сухопутной границы с этим государством "из-за поддержки терроризма".

Катар назвал эти действия попыткой навязать свою волю Дохе, что "само по себе является нарушением суверенитета".