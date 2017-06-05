Арабский разрыв: страны Персидского залива поссорились с Катаром

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дипломатический скандал разразился в понедельник в арабском мире. Четыре государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие.

В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких, как "Аль-Каида"* и "Исламское государство" *.

Сам Катар уже назвал разрыв дипломатических отношений неоправданным и отверг все обвинения о вмешательстве в дела других государств.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в столице Саудовской Аравии королевство от имени всех гостей встречи осудило Иран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

"Цепная реакция" разрыва отношений

Первым о разрыве дипотношений с Катаром объявил Бахрейн.

"По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в его дела, в продолжение эскалации и провоцирования в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар", — заявило официальное информационное агентство королевства в понедельник утром.

Вслед за Бахрейном аналогичное заявление сделал и Египет. "Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта", — говорится в заявлении официального представителя МИД страны.

Буквально через минуты о таких же мерах сообщили Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, а за ними – Йемен и Ливия.

Позднее в Каире уточнили, что решение о разрыве отношений с Катаром было принято "по причине продолжения катарскими властями враждебной политики в отношении Египта и провала всех попыток убедить их в прекращении поддержки террористических организаций во главе с "Братьями-мусульманами".

Согласно сообщению МИД Египта, Катар "предоставляет убежище лидерам "Братьев-мусульман", в отношении которых вынесены судебные решения об их причастности к терактам на территории Египта". Также, согласно официальному Каиру, "Доха распространяет идеологию группировок "Аль-Каида" и ИГ (Исламское государство, обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ) и поддерживает теракты на территории Синайского полуострова".

При этом Египет призвал все дружеские страны, а также арабские и международные компании принять меры к прекращению транспортного сообщения с Катаром

Дипломатам дали 48 часов

За объявлением о разрыве дипотношений логично последовали сообщения о высылке дипломатов. Бахрейн отвел катарским дипломатам сорок восемь часов на то, чтобы они покинули территорию королевства. Также Манама приостановила авиа- и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн, а также запретила своим гражданам проживать и посещать Катар.

ОАЭ также дали катарским дипломатам 48 часов, чтобы покинуть страну, сообщает телеканал "Аль-Арабия". "Дипломатической миссии Катара отводится 48 часов на то, чтобы покинуть страну", — приводит канал текст заявления.

Высылаются из Эмиратов и простые граждане Катара. "Катарским гражданам запрещается въезд в ОАЭ, а также транзит через него. Проживающим гражданам Катара, а также посещающим (ОАЭ) жителям этой страны отводится срок в 14 дней для того, чтобы покинуть пределы страны по причинам, связанным с безопасностью", — говорится в заявлении официального Абу-Даби.

О таких же мерах сообщила и Саудовская Аравия. "К сожалению, по причинам безопасности запрещается въезд в Саудовскую Аравию и транзит через ее территорию всех катарских подданных. Резидентам и временно находящимся на территории Саудовской Аравии дается 14 дней для того, чтобы покинуть страну", — говорится в заявлении, которое публикует саудовское информагентство СПА.

При этом Саудовская Аравия подтверждает, что "продолжит предоставление всех льгот и услуг катарским паломникам".

Небо закрыто

Четыре страны, первыми разорвавшие связи с Катаром, решили не ограничиваться заявлениями и высылкой катарских дипломатов и простых граждан. Кроме прочего, Саудовская Аравия и Египет приостановили наземное, авиа- и морское сообщение с Катаром.

В свою очередь, Бахрейн объявил о закрытии воздушного пространства страны для пролета самолетов национального перевозчика Катара Qatar Airways.

"Бахрейн закрывает воздушное пространство Бахрейна для катарских самолетов… Катар продолжает поддерживать терроризм на всех уровнях, действовал ради свержения законной власти в Бахрейне", — говорится в сообщении МИД королевства.

В ближайшие сутки обещают прекратить транспортное сообщение с Катаром и Объединенные Арабские Эмираты. "Прекращение морского и авиасообщения с Катаром в течение двадцати четырех часов и запрет транзита транспортных средств, следующих в Катар или из него", — сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление официального Абу-Даби.

Национальный перевозчик ОАЭ Etihad Airways подтвердил, что перестанет летать в Катар. "Авиакомпания приостановит полеты в Катар и из Катара с утра вторника", — отмечается в заявлении представителя авиакомпании, поступившем в РИА Новости.

Приостанавливает все рейсы между Дубаем и Дохой авиакомпания Flydubai. "Со вторника, 6 июня 2017 года, все рейсы между Дубаем и Дохой будут приостановлены",- говорится в заявлении компании, поступившем в РИА Новости.

Не место в Йемене

Кроме всего этого, Катар исключен из рядов арабской коалиции в Йемене, говорится в заявлении ее командования, которое публикует саудовское агентство СПА.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

"Командование коалиции по поддержке законности в Йемене объявляет о своем решении прекратить участие государства Катар в коалиции из-за его действий, направленных на поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких, как "Аль-Каида" и "Исламское государство", сотрудничество с группировками, участвующими в перевороте", — говорится в заявлении. Такие действия противоречат целям арабской коалиции в Йемене, отмечается в сообщении.

Дошло до спорта

Дошел дипломатический скандал даже до спорта. Титулованный саудовский футбольный клуб "Аль-Ахли" заявил о прекращении договора о спонсорской поддержке со стороны национальной авиакомпании Катара Qatar Airways, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Аль-Ахли" объявляет о разрыве договора о спонсорской поддержке со стороны авиакомпании Qatar Airwais", — приводит заявление клуба телеканал.

Клуб "Аль-Ахли" входит в высшую лигу саудовского чемпионата по футболу и неоднократно становился победителем национального первенства.

Катар

Катар, в свою очередь, заявил, что все эти меры абсолютно не оправданы. "Мы сожалеем о решении о разрыве отношений… Эти меры ничем не оправданы, они построены на утверждениях, которые не имеют под собой основания", — говорится в заявлении МИД королевства.

При этом Катар заявил, что сделает все, чтобы "противостоять попыткам оказать влияние на катарское общество и экономику". Кроме того, в Дохе заверили, что меры, принятые арабскими странами, не повлияют на жизнь подданных и резидентов страны.

Катар также отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела арабских стран и поддержке терроризма. "Государство Катар является действительным членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), соблюдает его устав, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, а также выполняет свои обязательства по борьбе с терроризмом и экстремизмом", — говорится заявлении МИД.

Однако Катар назвал эти действия стран, разорвавших с ним отношения, попыткой навязать свою волю Дохе, что "само по себе является нарушением суверенитета". "Выдвижение сфабрикованных причин для принятия мер против братского государства, входящего в состав ССАГПЗ, является лучшим доказательством того, что реальных причин для таких действий, принятых совместно с Египтом, не существует", — отмечается в документе.

США готовы мирить

На ситуацию уже начали реагировать страны за пределами региона. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, например, заявил, что Вашингтон готов сыграть свою роль в примирении Катара с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

"Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия", — приводит агентство Франс Пресс заявление Тиллерсона, которое он сделал в Сиднее.

"Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым", — отметил госсекретарь США.

А один из возможных "виновников" кризиса Иран высказал мнение, что ситуация не будет способствовать урегулированию кризисов на Ближнем Востоке.

"Эпоха разрыва дипломатических отношений и закрытия границ… не является путем урегулирования кризиса… Как я сказал ранее, агрессия и оккупация приведут только к нестабильности", — заявил заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби, слова которого передает агентство Рейтер.

Это Трамп виноват?

В разрыве дипотношений арабских стран с Катаром виновата риторика президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина.

"За обвинениями в адрес Катара со стороны арабских монархий стоят другие разногласия, в первую очередь, по поводу политики в отношении Ирана. Катар не был согласен с той жесткой линией, которую взяли саудовцы, считая ее крайне опасной. Это вызвало недовольство в Эр-Рияде", — сказала эксперт РИА Новости.

По ее словам, "на саммите в Эр-Рияде эмир Катара шейх Тамим был принят холодно, на что, как ни странно, не обратил внимания главный гость саммита – президент США Дональд Трамп". "Гость мероприятия был занят своей воинственной риторикой в адрес Ирана, как-то не заметив, что эти его заявления вносят еще больший раскол не только между Ираном с одной стороны и арабами с другой, но и внутри самого арабского мира. На этот раз риторика Дональда Трампа вызвала раскол даже среди прежде единых арабских монархий Персидского залива, объединенных в организацию Совет сотрудничества", — отметила Супонина.

Она считает, что "разногласия по Ирану выливаются и в расхождения по многим региональным конфликтам, таким, как в Йемене и Сирии, где интересы Ирана очень четко прослеживаются".

"Трампу удалось то, чего не получалось до этого ни у кого – он расколол эту организацию, которая до сих пор пыталась хотя бы внешне проявлять единство и не выносить сор из избы. Вопрос теперь только в том, остановит ли это Трампа в его жесткой риторике в отношении Ирана, поймет ли он, что это чревато эскалацией в регионе Ближнего и Среднего Востока или, может, американцам этого и надо, действия по принципу "разделяй и властвуй", — сказала советник директора Российского института стратегических исследований.

Она отметила, что эта ситуация наглядно отвечает на вопрос, можно ли создать арабский альянс НАТО. "Как показывают последние события – нет, нельзя, хотя бы потому, что они разругались еще до того, как арабское НАТО начали создавать. Но это приведет еще к тому, что борьба с терроризмом в регионе из-за этих расхождений будет ослаблена", — отметила эксперт.

Небольшое значение для Сирии

Ситуация вокруг Катара может оказать влияние и на процессы во всем регионе, так как Доха активно принимала в них участие. Однако, по мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, применительно к сирийскому кризису кардинально ничего не изменится.

"Противостояние группировок, поддерживаемых Дохой и Эр-Риядом, будет продолжаться. В том числе — вооруженное. Возможно, мы увидим в какой-то степени уменьшение финансирования со стороны Катара, более завуалированное продвижение этого финансирования. Оно и сейчас не афишируется — тем более, не заявляется официально – но идет через исламские фонды, различные неправительственные организации", — заявил Долгов РИА Новости.

Вероятно, считает аналитик, это финансирование в какой-то степени сократится, но оно "будет продолжаться".

"Что касается обострения сирийского кризиса или какого-то влияния на военную сторону сирийского конфликта — я думаю, противостояние между Катаром и Саудовской Аравией не будет иметь большого значения", — констатировал собеседник.

Долгов утверждает, что сейчас, после серии терактов в Европе, в среде политиков все чаще и чаще звучат мнения о том, что необходимо тщательнее присмотреться к финансовой поддержке, которую получают радикальные группировки, чьи "адепты" проводят теракты в Европе. В частности, рассмотреть возможную причастность стран Персидского залива.

"Это тоже, на мой взгляд, сыграло свою роль. Саудовская Аравия и страны Залива, которые ее поддерживают, пытаются как-то отмежеваться от этих обвинений", — предположил эксперт.

Нефть в плюсе

По мнению аналитика "Сбербанка КИБ" Валерия Нестерова, ситуация вокруг Катара не должна значительно повлиять на выполнение соглашения по сокращению добычи нефти. Тем не менее, как стало известно в понедельник, минэнерго РФ намерено обсудить ситуацию с Катаром на заседании мониторингового комитета по соблюдению соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами

Государства ОПЕК и другие нефтедобывающие страны 25 мая приняли решение продлить на 9 месяцев соглашение по сокращению добычи. Стороны намерены обсудить его исполнение на встрече в ноябре. Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар входят в ОПЕК и, таким образом, являются участниками сделки.

"С точки зрения выполнения соглашения по сокращению добычи нефти это не должно особо повлиять. Во-первых, в этом соглашении и ранее, и до сих пор участвуют страны, которые не являются друзьями. Политические противоречия внутри ОПЕК существовали всегда, причем нередко очень острые", — сказал Нестеров РИА Новости.

При этом и у Катара, и у Саудовской Аравии, и у Бахрейна сохраняется интерес к высоким ценам на нефть, считает аналитик. "Катар прежде всего экспортер сжиженного газа, как нефтедобывающая страна и экспортер нефти это гораздо менее заметный игрок на рынке. Поэтому, даже если Катар не будет соблюдать условия соглашения, в чем я сомневаюсь, ничего страшного не произойдет. Это не та страна, которая может решить судьбу этого соглашения", — добавил Нестеров.

Но, по его словам, "появление еще одного очага напряженности, по моему мнению, это довольно серьезный фактор, который будет поддерживать или толкать цены вверх". "В отношении цен на нефть эта ситуация должна сыграть положительную роль. Любое обострение ситуации на Ближнем Востоке ведет к спекулятивному росту цен на нефть", — отметил эксперт.

И действительно, мировые цены на нефть растут. По состоянию на 10.01 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,98% — до 50,44 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть WTI — на 1,03%, до 48,15 доллара за баррель.

Риски для Катара

В то же время экономическое положение Катара может быть существенно подорвано, считает саудовский политолог Ахмед аль-Фарадж.

"Катар экспортирует до 70% товаров, при этом подавляющее большинство из них ввозятся в страну через единственный наземный КПП, который существует на границе с Саудовской Аравией. Катар сильно пострадает экономически, если учесть, сколько фур с товарами сейчас встанут из-за запрета на пересечение саудовской границы", — отметил эксперт в эфире телеканала Sky News Arabia.

Кроме того, по его словам, национальный авиаперевозчик эмирата Qatar Airways до принятого решения Эр-Риядом занимал второе место по числу авиаперевозок в Саудовской Аравии, а сейчас авиакомпания теряет этот большой сегмент рынка.

*Террористическая организация, запрещенная в России