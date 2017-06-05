Egyptair приостановила вылет рейсов в Доху

КАИР, 5 июн – РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетская авиакомпания Egyptair приостановила вылет рейсов в аэропорт столицы Катара Дохи до особого распоряжения, сообщает сайт газеты "Аль-Фаджр" со ссылкой на заявление авиакомпании.

"Компания Egyptair заявила о задержке рейса в Доху до поступления окончательного решения об авиасообщении между Каиром и столицей Катара. Решение было принято после разрыва в понедельник Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном дипотношений с Дохой", — сообщает издание.