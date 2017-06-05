Турция лишила гражданства 130 человек, включая Гюлена и депутатов

АНКАРА, 5 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. МВД Турции объявило о лишении гражданства находящихся за границей 130 турецких граждан, в том числе оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и двух депутатов от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) с отсрочкой в три месяца, говорится в решении министерства.Resmi gazete.
В приведенном списке содержатся фамилии Гюлена, а также двух депутатов от ПДН Файзал Сарыйылдыз и Тугбы Хезер.
Турция обвиняет Гюлена в организации попытки военного переворота в июле прошлого года и требует от США его выдачи.