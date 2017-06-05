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В разрыве отношений стран Персидского залива виноват Трамп, заявил эксперт

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (39)
10:4805.06.2017
(обновлено: 10:55 05.06.2017)
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© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017Дональд Трамп на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В разрыве дипотношений арабских стран с Катаром виновата риторика президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина

Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Три арабских монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ, а также Египет, объявили в понедельник о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

Катар назвал эти действия попыткой навязать свою волю Дохе, что "само по себе является нарушением суверенитета".

"За обвинениями в адрес Катара со стороны арабских монархий стоят другие разногласия, в первую очередь, по поводу политики в отношении Ирана. Катар не был согласен с той жесткой линией, которую взяли саудовцы, считая ее крайне опасной. Это вызвало недовольство в Эр-Рияде", — сказала эксперт РИА Новости.

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Израиля
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По ее словам, "на саммите в Эр-Рияде эмир Катара шейх Тамим был принят холодно, на что, как ни странно, не обратил внимание главный гость саммита – президент США Дональд Трамп". "Гость мероприятия был занят своей воинственной риторикой в адрес Ирана, как-то не заметив, что эти его заявления вносят еще больший раскол не только между Ираном, с одной стороны, и арабами, с другой, но и внутри самого арабского мира. На этот раз риторика Дональда Трампа вызвала раскол даже среди прежде единых арабских монархий Персидского залива, объединенных в организацию Совет сотрудничества", — отметила Супонина.

Она считает, что "разногласия по Ирану выливаются и в расхождения по многим региональным конфликтам, таким как в Йемене и Сирии, где интересы Ирана очень четко прослеживаются".

"Трампу удалось то, чего не получалось до этого ни у кого – он расколол эту организацию, которая до сих пор пыталась хотя бы внешне проявлять единство и не выносить сор из избы. Вопрос теперь только в том, остановит ли это Трампа в его жесткой риторике в отношении Ирана, поймет ли он, что это чревато эскалации в регионе Ближнего и Среднего Востока или может американцам этого и надо, действуя по принципу "разделяй и властвуй", — сказала советник директора Российского института стратегических исследований.

Она отметила, что эта ситуация наглядно отвечает на вопрос, можно ли создать арабский альянс НАТО. "Как показывают последние события – нет, нельзя, хотя бы потому, что они разругались еще до того, как арабское НАТО начали создавать. Но это приведет еще к тому, что борьба с терроризмом в регионе из-за этих расхождений будет ослаблена", — отметила эксперт.

Сотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreil
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Что касается позиции России по поводу разрыва дипотношений арабских стран с Катаром, то Супонина считает, что Москве "ни в коем случае не следует вмешиваться во внутренние конфликты между арабскими государствами".

"Но призвать американцев к снижению накала риторики в адрес Ирана, наверное, все-таки необходимо. Нужно искать мирные пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и Йемене, а не подзуживать одних игроков против других. Россия, как раз, ведет сбалансированную политику, выстраивая отношения и с Ираном, и с Катаром, и с Саудовской Аравией, и с Египтом, и с Эмиратами, и с другими государствами. Этот курс надо продолжить", — сказала эксперт.

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