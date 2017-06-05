В разрыве отношений стран Персидского залива виноват Трамп, заявил эксперт

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В разрыве дипотношений арабских стран с Катаром виновата риторика президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, считает советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД Елена Супонина
Катар назвал эти действия попыткой навязать свою волю Дохе, что "само по себе является нарушением суверенитета".
"За обвинениями в адрес Катара со стороны арабских монархий стоят другие разногласия, в первую очередь, по поводу политики в отношении Ирана. Катар не был согласен с той жесткой линией, которую взяли саудовцы, считая ее крайне опасной. Это вызвало недовольство в Эр-Рияде", — сказала эксперт РИА Новости.
Она считает, что "разногласия по Ирану выливаются и в расхождения по многим региональным конфликтам, таким как в Йемене и Сирии, где интересы Ирана очень четко прослеживаются".
"Трампу удалось то, чего не получалось до этого ни у кого – он расколол эту организацию, которая до сих пор пыталась хотя бы внешне проявлять единство и не выносить сор из избы. Вопрос теперь только в том, остановит ли это Трампа в его жесткой риторике в отношении Ирана, поймет ли он, что это чревато эскалации в регионе Ближнего и Среднего Востока или может американцам этого и надо, действуя по принципу "разделяй и властвуй", — сказала советник директора Российского института стратегических исследований.
Она отметила, что эта ситуация наглядно отвечает на вопрос, можно ли создать арабский альянс НАТО. "Как показывают последние события – нет, нельзя, хотя бы потому, что они разругались еще до того, как арабское НАТО начали создавать. Но это приведет еще к тому, что борьба с терроризмом в регионе из-за этих расхождений будет ослаблена", — отметила эксперт.
"Но призвать американцев к снижению накала риторики в адрес Ирана, наверное, все-таки необходимо. Нужно искать мирные пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и Йемене, а не подзуживать одних игроков против других. Россия, как раз, ведет сбалансированную политику, выстраивая отношения и с Ираном, и с Катаром, и с Саудовской Аравией, и с Египтом, и с Эмиратами, и с другими государствами. Этот курс надо продолжить", — сказала эксперт.