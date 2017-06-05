Йемен объяснил причину разрыва дипломатических отношений с Катаром

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Йеменское правительство разорвало дипломатические отношения с Катаром из-за связей Дохи с шиитскими повстанцами-хуситами и радикальными группировками, сообщается в тексте заявления, распространенного официальным агентством арабской республики Sabanew.

Йемен вслед за четырьмя арабскими государствами — Бахрейном, Саудовской Аравией, Египтом и ОАЭ в понедельник объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

"Это (разрыв отношений) происходит после того, как стали ясны действия Катара и его связи с осуществившими переворот группировками (хуситы и лояльные экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху части армии), а также его поддержка экстремистским группировкам в Йемене", — говорится в заявлении.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией участвует в Йемене в военно-политическом конфликте на стороне правительства и воюет с шиитскими повстанцами-хуситами с 2015 года.