В МИД Германии назвали главную тему визита главы ведомства в Турцию

БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ситуация вокруг авиабазы "Инджирлик" будет в центре обсуждений в ходе визита главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля в Анкару 5 июня, сообщает в понедельник внешнеполитическое ведомство Германии.
Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.