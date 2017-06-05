В МИД Германии назвали главную тему визита главы ведомства в Турцию

БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ситуация вокруг авиабазы "Инджирлик" будет в центре обсуждений в ходе визита главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля в Анкару 5 июня, сообщает в понедельник внешнеполитическое ведомство Германии.

Во время встречи Габриэля с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу планируется обсудить также вопросы двухсторонних отношений и международной повестки, говорится в сообщении.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.