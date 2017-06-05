Поклонская напомнила об уголовном деле, в котором фигурирует Виталий Кличко

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская рассказала, что во времена работы в Генеральной прокуратуре Украины вела уголовное дело, в котором фигурировало имя нынешнего мэра Киева Виталия Кличко.

По ее словам, она вела уголовное производство по делу о совершении умышленного убийства Андрея Нечепуренко. "Потерпевший работал в большом комплексе отдыха и спорта в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, принадлежащем Кличко", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Летом 2013 года украинские СМИ сообщали о загадочной смерти Нечепуренко, произошедшей в элитном клубе отдыха Senator Beach Club на берегу Днепра. Со ссылкой на версии следствия указывалось, что во время ночной прогулки на катере молодой человек в состоянии алкогольного опьянения якобы упал за борт и попал под винты. Однако СМИ также сообщали и о версии, что Нечепуренко мог оказаться за бортом в результате конфликта с соратником Кличко по партии УДАР Артуром Палатным и Русланом Олексенко, которого украинские журналисты называют управляющим финансами экс-боксера.

По словам Поклонской, в деле изначально было сокрытие факта преступления: сфальсифицирована судебно-медицинская экспертиза, не установлена причина смерти ввиду множественных повреждений захороненного трупа, одежда и вещественные доказательства уничтожены.

"Мы приезжали туда с обыском. Осматривали коттеджи, принадлежащие братьям Кличко. Я была старшим процессуальным руководителем по уголовному производству. Мы эксгумировали труп, назначали новую судебно-медицинскую экспертизу. Она была фактически готова, но произошел государственный переворот", — отметила Поклонская.

По ее словам, перед тем, как вернуться в Крым, она сдала все материалы и вещественные доказательства, изъятые в рамках расследования.

"Думаю, что теперь это уголовное производство где-то потеряно, забыто. Но придет время, когда его восстановят", — подчеркнула депутат.