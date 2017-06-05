Катар отверг обвинения в поддержке терроризма

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Катар отвергает обвинения арабских стран во вмешательстве во внутренние дела арабских стран и поддержке терроризма, говорится в заявлении катарского МИД.

"Государство Катар является действительным членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), соблюдает его устав, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела, а также выполняет свои обязательства по борьбе с терроризмом и экстремизмом", — говорится в документе.

Три арабских монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ, а также Египет, объявили в понедельник о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

Однако Катар назвал эти действия попыткой навязать свою волю Дохе, что "само по себе является нарушением суверенитета". "Выдвижение сфабрикованных причин для принятия мер против братского государства, входящего в состав ССАГПЗ, является лучшим доказательством того, что реальных причин для таких действий, принятых совместно с Египтом, не существует", — отмечается в документе.