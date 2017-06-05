Поклонская рассказала, что нужно для мира на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская считает, что мир на Донбассе воцарится только в случае "прихода на Украине к власти нормального руководства".

"То, что происходит на Донбассе, – это сверхстрашно. Все прекрасно понимают, что мир там воцарится только в том случае, если на Украине появится нормальное руководство страны. А для этого нужна воля людей, но они лишены свободы и права выбора. Страна зажата в тиски рук, ее захвативших", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.