Литва начала строить забор на границе в Россией

ВИЛЬНЮС, 5 июн — РИА Новости. Строительство защитного забора у границ с РФ с литовской стороны на участке протяженностью 44,6 километра начнется в понедельник, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.
"В понедельник на границе с Россией начнется строительство защитного забора. До конца этого года забор с литовской стороны будет возведен на участке протяженностью 44,6 километра", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным службы, первый столб забора будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом. Стоимость работ оценивается в 1,335 миллиона евро, деньги на строительство выделены из государственного бюджета. Строительные работы выполнит ЗАО Gintrėja на основании двустороннего договора между компанией и Службой охраны государственной границы Литвы.
Строительные работы планируется завершить до 20 декабря этого года.
Кроме того, до 2020 года Служба по защите государственной границы Литвы планирует построить забор у литовско-белорусской границы, как считают в ведомстве, он поможет защитить от нелегальной миграции.