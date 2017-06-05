Литва начала строить забор на границе в Россией

ВИЛЬНЮС, 5 июн — РИА Новости. Строительство защитного забора у границ с РФ с литовской стороны на участке протяженностью 44,6 километра начнется в понедельник, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

"В понедельник на границе с Россией начнется строительство защитного забора. До конца этого года забор с литовской стороны будет возведен на участке протяженностью 44,6 километра", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным службы, первый столб забора будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района главой МВД Литвы Эймутисом Мисюнасом. Стоимость работ оценивается в 1,335 миллиона евро, деньги на строительство выделены из государственного бюджета. Строительные работы выполнит ЗАО Gintrėja на основании двустороннего договора между компанией и Службой охраны государственной границы Литвы.

Как добавили в ведомстве, на участке у границы с Калининградской областью построят металлический сегментарный забор высотой до двух метров с дополнительным оборудованием. Ограждение будет находиться на участке границы трех государств: Литвы, Латвии и России у местечка Виштитис, продолжится он в Шакяйском и Вилкавишском районах до реки Нямунас. Практически вся 109-километровая водная граница у реки Нямунас ранее была оборудована системой наблюдения. Новый приграничный забор установят на суше.

Строительные работы планируется завершить до 20 декабря этого года.

Кроме того, до 2020 года Служба по защите государственной границы Литвы планирует построить забор у литовско-белорусской границы, как считают в ведомстве, он поможет защитить от нелегальной миграции.