Полицейский, танцующий с детьми на концерте Арианы Гранде, покорил соцсети

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В социальных сетях набирает популярность видео, на котором полицейский водит хоровод и танцует с детьми на благотворительном концерте Арианы Гранде в память о жертвах теракта в Манчестере.

Seeing this policeman dancing with those children, shows how amazing our police force really is #OneLoveManchester pic.twitter.com/ea0ozTvL04 — Emily Peirce (@xemiloux24) 4 июня 2017 г.

​"Этот полицейский, танцующий с детьми, показывает, какая на самом деле потрясающая у нас полиция", — написала @xemiloux24.

The policeman 👮🏻 dancing with the kids! Never tell kids police will come for them if they misbehave they're there to help #OneLoveManchester — Andi Watson (@andiabz) 4 июня 2017 г.

​"Полицейский, танцующий с детьми! Никогда не говорите своим детям, что полицейские заберут их, если они будут себя плохо вести, их долг – помогать", — написал @andiabz.

Позже в сети появилось другое видео, на котором танцуют уже гораздо больше полицейских.

"Это прекрасно", "Это напоминает мне о том, что в мире еще осталась надежда". Такие комментарии появляются под видео.

Мероприятие с участием Арианы Гранде, Джастина Бибера, Фаррела Уильямса, Кэти Перри, Майли Сайрус, групп Coldplay и Take That прошло 4 июня. Концерт призван продемонстрировать солидарность с теми, кого коснулся теракт в комплексе "Манчестер Арена", жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей.

В Лондоне 3 июня произошел новый теракт. Автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, начали нападать с ножами на прохожих. В результате атаки погибли семь человек, 48 ранены.