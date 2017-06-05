Египет попросит дружеские страны прервать транспортное сообщение с Катаром

КАИР, 4 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Египет намерен обратиться ко всем дружеским странам, а также арабским и международным компаниям принять меры к прекращению транспортного сообщения с Катаром, об этом в понедельник заявил МИД АРЕ.

Четыре арабских государства: Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Каир также как Абу-Даби, Манама и Эр-Рияд объявил о закрытии морского и авиасообщения с Дохой.

"(Египет) примет необходимые меры для обращения к дружеским и братским странам, арабским и международным компаниям для того, чтобы они предприняли такие же меры, касающиеся их транспорта, направляющегося в Доху", — приводится в тексте заявления официального представителя МИД Египта.

МИД Египта заявил о том, что решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром вызвано провалом попыток убедить Доху отказаться от поддержки террористических организаций во главе с ассоциацией "Братья-мусульмане.

Отношения Каира и Дохи резко испортились после отстранения от власти в Египте президента Мухаммеда Мурси. Египет обвиняет Катар в политической, финансовой и информационной поддержке запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане". Стороны неоднократно обменивались резкими заявлениями и дипломатическими демаршами.