Египет назвал причину разрыва дипотношений с Катаром

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение Египта о разрыве дипломатических отношений с Катаром вызвано провалом попыток убедить Доху отказаться от поддержки террористических организаций во главе с ассоциацией "Братья-мусульмане", приводится в тексте заявления МИД АРЕ.

Четыре арабских государства: Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

"Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебной политики в отношении Египта и провала всех попыток убедить их в прекращении поддержки террористических организаций во главе с "Братьями-мусульманами", — приводится в тексте официального представителя внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, Катар "предоставляет убежище лидерам "Братьев-мусульман", в отношении которых вынесены судебные решения об их причастности к терактам на территории Египта".

Также согласно официальному Каиру, "Доха распространяет идеологию группировок "Аль-Каида" и ИГ (Исламское государство, обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ) и поддерживает теракты на территории Синайского полуострова".

Каир также как Абу-Даби, Манама и Эр-Рияд объявил о закрытии морского и авиасообщения с Дохой.

Отношения Каира и Дохи резко испортились после отстранения от власти в Египте президента Мухаммеда Мурси. Египет обвиняет Катар в политической, финансовой и информационной поддержке запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане". Стороны неоднократно обменивались резкими заявлениями и дипломатическими демаршами.