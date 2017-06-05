В ЛНР обвинили силовиков в шести обстрелах за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (42)

ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ), БМП", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново, Фрунзе, Сокольники, и Алмазное. Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 186 снарядов, заявили в оборонном ведомстве.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.

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