Госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг Катара

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после заявлений ряда стран Персидского залива о разрыве дипотношений с Катаром призвал государства региона к единству, передает агентство Франс Пресс.

В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

"Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия", — приводит агентство заявление Тиллерсона, которое он сделал в Сиднее.

"Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым", — также отметил Тиллерсон.