Один из лондонских террористов пытался вербовать детей в ИГ*, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Один из террористов, устроивших нападение на Лондонском мосту, пытался вербовать детей в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Times.

По данным издания, одним из нападавших был уроженец Пакистана в возрасте 20-30 лет, который впоследствии вырос в Великобритании. Имен нападавших полиция не называла, пообещав это сделать позже.

Правоохранителям до теракта в Лондоне, который стал третьим в Великобритании за последние два с половиной месяца, поступали по меньшей мере два сообщения об экстремистских взглядах мужчины. В одном из случаев полицию уведомили, что он смотрел в интернете речь радикального американского проповедника.

Одна из домохозяек на востоке Лондона в прошлом году также высказывала полиции опасения, говоря о вербовке местных школьников. Кроме того, подросток, ходивший в один спортзал вместе с террористом, сообщил, что убийца пытался убедить присоединиться к ИГ*, которая и взяла ответственность за нападение на Лондонском мосту.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. Всего по подозрению в причастности к теракту были задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины. Позже полиция отпустила одного из задержанных.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Подробнее о крупных терактах в Европе в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>