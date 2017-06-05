Один из лондонских террористов пытался вербовать детей в ИГ*, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Один из террористов, устроивших нападение на Лондонском мосту, пытался вербовать детей в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета Times.
Правоохранителям до теракта в Лондоне, который стал третьим в Великобритании за последние два с половиной месяца, поступали по меньшей мере два сообщения об экстремистских взглядах мужчины. В одном из случаев полицию уведомили, что он смотрел в интернете речь радикального американского проповедника.
Одна из домохозяек на востоке Лондона в прошлом году также высказывала полиции опасения, говоря о вербовке местных школьников. Кроме того, подросток, ходивший в один спортзал вместе с террористом, сообщил, что убийца пытался убедить присоединиться к ИГ*, которая и взяла ответственность за нападение на Лондонском мосту.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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