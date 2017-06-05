Саудовская Аравия отвела гражданам Катара 14 дней, чтобы покинуть страну

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Надим Зуауи. Саудовская Аравия предписала всем подданным Катара покинуть территорию королевства, исключение составят лишь паломники, говорится в заявлении, которое публикует саудовское информагентство СПА.

"К сожалению, по причинам безопасности запрещается въезд в Саудовскую Аравию и транзит через ее территорию всех катарских подданных. Резидентам и временно находящимся на территории Саудовской Аравии дается 14 дней для того, чтобы покинуть страну", — говорится в сообщении. При этом Саудовская Аравия подтверждает, что "продолжит предоставление всех льгот и услуг катарским паломникам".

В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах. —0-