Авиакомпания Etihad Airways приостановила полеты в Катар

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Национальный перевозчик ОАЭ Etihad Airways со вторника приостановит полеты в Катар, сообщил официальный представитель авиакомпании.

"Авиакомпания приостановит полеты в Катар и из Катара с утра вторника", — отмечается в заявлении представителя авиакомпании, поступившем в РИА Новости.

Ранее ОАЭ вслед за Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и закрытии морской и сухопутной границы с этим государством "из-за поддержки терроризма".