ОАЭ объяснили причину решения о разрыве дипотношений с Катаром

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение ОАЭ разорвать дипломатические отношения с Катаром вызвано поддержкой Дохи террористических организаций во главе с "Братьями-мусульманами", приводит текст сообщения официального Абу-Даби телеканал "Аль-Арабия".

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

"ОАЭ пошли на эти решительные меры в связи с неисполнением властями Катара соглашения в Эр-Рияде о возвращении послов и дополнительного соглашения к нему в 2014 году, а также продолжающейся поддержкой и финансированием и укрывательством террористических, экстремистских и сектантских группировок во главе с ассоциацией "Братья-мусульмане", — говорится в тексте заявления о разрыве дипломатических отношений.

ОАЭ отвели 48 часов катарским дипломатам и 14 дней жителям Катара, чтобы они покинули страну, и объявили о запрете подданным ОАЭ посещать Катар. Также Абу-Даби объявил о прекращении в течение 24 часов авиа и морского сообщения с Катаром.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн в 2014 году уже отзывали своих послов из Катара в знак протеста против его политики поддержки шиитских организаций, которые в этих странах признаны террористическими. Отзыв послов случился после убийства в Бахрейне шиитской оппозицией нескольких офицеров полиции, в том числе из ОАЭ. Тогда урегулировать конфликт соседям по Персидскому заливу помог соседний Кувейт.

Нынешний конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны с призывом к выстраиванию отношений с Ираном и со словами поддержки в поддержку "Братьев-мусульман". Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.

Основанная в Египте международная религиозно-политическая организация "Братья-мусульмане" после свержения в Египте в 2013 году военными власти президента Мухаммеда Мурси, который является ее лидером, была признана в Египте террористической и запрещена. Также она запрещена на территории ряда других арабских стран.