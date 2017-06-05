ОАЭ объяснили причину решения о разрыве дипотношений с Катаром

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение ОАЭ разорвать дипломатические отношения с Катаром вызвано поддержкой Дохи террористических организаций во главе с "Братьями-мусульманами", приводит текст сообщения официального Абу-Даби телеканал "Аль-Арабия".
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
ОАЭ отвели 48 часов катарским дипломатам и 14 дней жителям Катара, чтобы они покинули страну, и объявили о запрете подданным ОАЭ посещать Катар. Также Абу-Даби объявил о прекращении в течение 24 часов авиа и морского сообщения с Катаром.
Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн в 2014 году уже отзывали своих послов из Катара в знак протеста против его политики поддержки шиитских организаций, которые в этих странах признаны террористическими. Отзыв послов случился после убийства в Бахрейне шиитской оппозицией нескольких офицеров полиции, в том числе из ОАЭ. Тогда урегулировать конфликт соседям по Персидскому заливу помог соседний Кувейт.
Основанная в Египте международная религиозно-политическая организация "Братья-мусульмане" после свержения в Египте в 2013 году военными власти президента Мухаммеда Мурси, который является ее лидером, была признана в Египте террористической и запрещена. Также она запрещена на территории ряда других арабских стран.