ОАЭ отвели гражданам Катара 14 дней, чтобы они покинули пределы страны

КАИР, 5 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. ОАЭ отвели гражданам Катара 14 дней на то, чтобы покинуть страну, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление официального Абу-Даби.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

"Катарским гражданам запрещается въезд в ОАЭ, а также транзит через него. Проживающим гражданам Катара, а также посещающим (ОАЭ) жителям этой страны отводится срок в 14 дней для того, чтобы покинуть пределы страны по причинам, связанным с безопасностью", — приводит телеканал текст заявления.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ дали 48 часов дипломатической миссии Катара на выезд из страны.