КНДР провела учения ВВС по нанесению ударов по американским авианосцам

ТОКИО, 5 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Военно-воздушные силы КНДР в присутствии лидера страны Ким Чен Ына провели смотр боевых полетов, целью которых открыто признана отработка ударов по американским авианосцам, согласно распространенному в понедельник сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен смотром полетов авиации и распорядился укреплять боеспособность ВВС страны.
В последнее время военная напряженность двух стран еще более обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний КНДР, которые она проводит под предлогом защиты от американской угрозы, несмотря на санкции со стороны СБ ООН. США недавно направили в Японское море атомный авианосец "Карл Винсон" для устрашения КНДР, а затем в японском порту Йокосука был завершен ремонт еще одного авианосца "Рональд Рейган".