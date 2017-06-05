Генсек ООН заявил, что переговоры по Кипру возобновятся в этом месяце

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами возобновятся в этом месяце, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что Гутерреш в среду пригласил лидеров обеих общин Никоса Анастасиадиса и Мустафу Акинчи в Нью-Йорк "для совместной встречи, чтобы обсудить переговоры по кипрскому урегулированию и их продвижение вперед".

Как отмечает агентство, решение о возобновлении переговоров было принято после встречи двух лидеров с Гутеррешем, длившейся четыре часа в ООН.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.