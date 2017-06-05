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В мире

Четыре арабских государства объявили о разрыве дипотношений с Катаром

06:3805.06.2017
(обновлено: 06:52 05.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗарубежные страны. Катар. Архивное фотоЗарубежные страны. Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 5 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — в понедельник утром объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Страница сайта Twitter. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Первым о разрыве отношений с соседним государством заявило островное королевство Бахрейн. В заявлении, распространенном официальным агентством страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

"По причине продолжения раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности … королевство Бахрейн объявляет о разрыве дипломатических отношений с государством Катар", — говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.

Бахрейн. Архивное фото
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Бахрейн отвел катарским дипломатам сорок восемь часов на то, чтобы они покинули территорию королевства. Также Манама приостановила авиа и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн, а также запретила своим гражданам проживать и посещать Катар.

Спустя минуты после заявления Бахрейна о разрыве дипломатических отношений с Катаром, об аналогичных шагах заявили в Эр-Рияде, Каире и Абу-Даби.

Саудовская Аравия и Египет также приостановили наземное, авиа и морское сообщение с Катаром.

"Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта", — приводится в тексте официального представителя МИД АРЕ.

painful silence
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В свою очередь командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене "из-за поддержки Дохой незаконных группировок, "Аль-Каиды"* и ИГ*" (террористические группировки, запрещены в РФ).

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в столице Саудовской Аравии королевство от имени всех гостей встречи осудило Иран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

*Террористические организации, запрещенные в России

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