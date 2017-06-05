OCCRP обвинил Россию во вмешательстве в дела Македонии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Спонсируемый американскими госфондами, госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию" в российских интересах. Такие выводы организация сделала, основываясь на неких "документах", часть из которых она называет отчетом сотрудника македонской контрразведки. Копии "документов", два отрывочных фрагмента которых иллюстрируют статью, не имеют никаких видимых признаков принадлежности к македонским спецслужбам за исключением того, что исполнены на македонском языке.
В статье также звучат обвинения в адрес сербских спецслужб, которые якобы действовали в Македонии с целью подорвать сближение Скопье и Запада.
В течение последних девяти лет Македония "находилась под воздействием сильной разрушительной пропаганды и разведывательной деятельности, осуществляемой через посольство РФ", утверждает OCCRP, ссылаясь на отчет текущего года, предположительно подготовленный Владимиром Атанасовски, директором управления по безопасности и разведки Македонии.
OCCRP делает вывод, что Москва хочет сделать Македонию "исключительно зависимой от российской политики".
Как утверждается в публикации, "российская разведдеятельность" якобы осуществлялась через посольство РФ в Скопье семью сотрудниками СВР и ГРУ, имена которых не называются, при координации представителей этих ведомств в Сербии и Болгарии. Кроме того, в подобной деятельности якобы участвовали неназванные представители других российских организаций, в частности — Россотрудничества.
Кроме того, в публикации сообщается о предположительно имевшей место встрече 7 апреля этого года между одним из сотрудников МИД Македонии и послом РФ в Скопье Олегом Щербаком. В опубликованном фрагменте "отчёта македонской контрразведки" утверждается, что в ходе беседы российский посол заявил о намерении РФ создать "пояс нейтральных в военном отношении стран" на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.
Кроме того, один из фигурантов публикации, македонский политик Марко Милачич, которого обвиняют в контактах с российскими дипломатами, подтвердил, что встречался с ними, но указал также, что контактировал также и с американскими дипломатами, говорится в статье. Милачич назвал обвинения "явно политически мотивированными" и заявил, что эти действия "македонской спецслужбы являются частью более широкой пропаганды".
Кроме того, на сайте OCCRP утверждается, что российские агенты пытались подкупать и оказывать влияние на македонские СМИ, чтобы они публиковали информацию в поддержку российской политики.
Спецслужба Македонии, согласно данным OCCRP, также считает, что РФ использует методы культурного воздействия, продвигая идею "панславизма" и единой православной веры. Кроме того, в том же контексте "вмешательства" сообщается, что при содействии посольства РФ были созданы порядка 30 ассоциаций дружбы между Македонией и РФ, а также центр российской культуры в Скопье.
Комментарием российской стороны на публикации OCCRP РИА Новости пока не располагает.
Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными.
OCCRP на своём сайте сообщает, что среди его спонсоров — госдепартамент США; входящее в структуру госдепа Агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого была прекращена в России; американский Национальный фонд демократии (NED), деятельность которого финансируется конгрессом США в рамках бюджета USAID, а также фонд Джорджа Сороса "Открытое общество". Оба фонда входят в реестр иностранных неправительственных организаций, деятельность которых объявлена нежелательной на территории РФ в соответствии с законом в 2015 году.