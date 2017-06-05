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OCCRP обвинил Россию во вмешательстве в дела Македонии

06:0305.06.2017
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© Flickr / keepwaddling1Македония. Архивное фотоМакедония. Архивное фото
© Flickr / keepwaddling1

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Спонсируемый американскими госфондами, госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию" в российских интересах. Такие выводы организация сделала, основываясь на неких "документах", часть из которых она называет отчетом сотрудника македонской контрразведки. Копии "документов", два отрывочных фрагмента которых иллюстрируют статью, не имеют никаких видимых признаков принадлежности к македонским спецслужбам за исключением того, что исполнены на македонском языке.

Антиправительственный протест на центральной площади в Скопье, Македония. Июнь 2016
© AP Photo / Boris Grdanoski
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Публикация появилась менее чем через две недели после визита в Россию президента Македонии Георге Иванова (24 мая 2017 года), в ходе которого стороны заявили о позитивном развитии двусторонних отношений.

В статье также звучат обвинения в адрес сербских спецслужб, которые якобы действовали в Македонии с целью подорвать сближение Скопье и Запада.

В течение последних девяти лет Македония "находилась под воздействием сильной разрушительной пропаганды и разведывательной деятельности, осуществляемой через посольство РФ", утверждает OCCRP, ссылаясь на отчет текущего года, предположительно подготовленный Владимиром Атанасовски, директором управления по безопасности и разведки Македонии.

Вид на Скопье
© Flickr / keepwaddling1
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"Методы так называемой "мягкой силы" были частью стратегии РФ на Балканах, цель — изолировать страну (Македонию) от влияния Запада", — приводит OCCRP выдержку из предполагаемого отчёта. Также в нем указывается, что внешняя политика России очень тесно связана с энергетической стратегией, целью которой якобы является контроль стратегических энергоресурсов в Балканских странах.

OCCRP делает вывод, что Москва хочет сделать Македонию "исключительно зависимой от российской политики".

Как утверждается в публикации, "российская разведдеятельность" якобы осуществлялась через посольство РФ в Скопье семью сотрудниками СВР и ГРУ, имена которых не называются, при координации представителей этих ведомств в Сербии и Болгарии. Кроме того, в подобной деятельности якобы участвовали неназванные представители других российских организаций, в частности — Россотрудничества.

Вид на Скопье. Архивное фото
© Flickr / keepwaddling1
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OCCRP утверждает, что россияне якобы вербовали бывших и действующих сотрудников македонской армии и МВД, "чтобы иметь достаточное количество прошедших военную подготовку лиц, которые в определенной политической ситуации использовали бы для российских интересов".

Кроме того, в публикации сообщается о предположительно имевшей место встрече 7 апреля этого года между одним из сотрудников МИД Македонии и послом РФ в Скопье Олегом Щербаком. В опубликованном фрагменте "отчёта македонской контрразведки" утверждается, что в ходе беседы российский посол заявил о намерении РФ создать "пояс нейтральных в военном отношении стран" на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В публикации отмечается, что три анонимных македонских дипломата подтвердили факт этой встречи, но не смогли подтвердить содержание разговора, о котором говорится в статье.

Кроме того, один из фигурантов публикации, македонский политик Марко Милачич, которого обвиняют в контактах с российскими дипломатами, подтвердил, что встречался с ними, но указал также, что контактировал также и с американскими дипломатами, говорится в статье. Милачич назвал обвинения "явно политически мотивированными" и заявил, что эти действия "македонской спецслужбы являются частью более широкой пропаганды".

9 мая 2015. Президент Российской Федерации Владимир Путин (слева) и президент Республики Македония Георге Иванов. Архивное фото
© Фотохост-агентство.
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Межгосударственные отношения России и Македонии
При этом в документах также указывается, что почетные консульства РФ в городах Битола и Охрид действуют как "базы разведки", отмечает центр исследований.

Кроме того, на сайте OCCRP утверждается, что российские агенты пытались подкупать и оказывать влияние на македонские СМИ, чтобы они публиковали информацию в поддержку российской политики.

Спецслужба Македонии, согласно данным OCCRP, также считает, что РФ использует методы культурного воздействия, продвигая идею "панславизма" и единой православной веры. Кроме того, в том же контексте "вмешательства" сообщается, что при содействии посольства РФ были созданы порядка 30 ассоциаций дружбы между Македонией и РФ, а также центр российской культуры в Скопье.

Комментарием российской стороны на публикации OCCRP РИА Новости пока не располагает.

Полицейские охраняют здание парламента Македонии в Скопье. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, в том числе в США и Франции, а также в якобы подготовке переворота в другой бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили.

Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными.

OCCRP на своём сайте сообщает, что среди его спонсоров — госдепартамент США; входящее в структуру госдепа Агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого была прекращена в России; американский Национальный фонд демократии (NED), деятельность которого финансируется конгрессом США в рамках бюджета USAID, а также фонд Джорджа Сороса "Открытое общество". Оба фонда входят в реестр иностранных неправительственных организаций, деятельность которых объявлена нежелательной на территории РФ в соответствии с законом в 2015 году.

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