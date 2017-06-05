Бахрейн запретил своим гражданам посещение и проживание в Катаре

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. БАХРЕЙН ЗАПРЕТИЛ СВОИМ ГРАЖДАНАМ ЖИТЬ В КАТАРЕ И ЕЗДИТЬ ТУДА, А ГРАЖДАНАМ КАТАРА ПОСЕЩЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ В БАХРЕЙНЕ – ОФИЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО