В США 14 человек задержали во время массовых демонстраций из-за убийства

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек были задержаны во время демонстраций, проходивших в американском Портленде (штат Орегон) после нападения на религиозной почве, в результате которого погибли люди.
"По предварительным данным, 14 человек задержаны сегодня", — говорится в сообщении полиции Портленда в Twitter. Правоохранители также изъяли ножи, топоры, молотки и кирпичи.Ассошиэйтед Пресс, в протестах принимали участие несколько тысяч человек, между полицией и демонстрантами проходили стычки.
В конце мая пассажир поезда в Орегоне ранил ножом трех человек, двое из которых скончались. Как сообщил ранее представитель местных правоохранительных органов Пит Симпсон, мужчина набросился с оскорблениями на одетых в хиджабы женщин. Другие пассажиры попытались его успокоить, но в ответ он кинулся на них с ножом.
Нападавший сошел с поезда на северо-востоке Портленда, но был задержан и взят под арест. Личность мужчины пока устанавливается.