Керри раскритиковал администрацию Трампа за выход из Парижского соглашения

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри подверг критике американского лидера Дональда Трампа за выход из Парижского соглашения по климату.
Экс-госсекретарь США также усомнился, что Трамп начнет переговоры по заключению нового соглашения, поскольку "не верит в него".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. Американский лидер сказал, что его страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.