Президент Венесуэлы обвинил оппозицию в употреблении психостимуляторов

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в воскресенье оппозицию в использовании наркотика каптагона для поддержания духа ее сторонников во время уличных акций протеста.

"Они принимают некоторые наркотики, которые использовало и использует "Исламское государство"*, каптагон — это мощнейший наркотик", — приводит мексиканский портал Excelsior заявление Мадуро.

Данное наркотическое средство известно под названием "наркотик джихадистов", и, по некоторой информации, Сирия является одним из его крупных производителей, отмечает Excelsior.

По словам Мадуро, каптагон раздают манифестантам для совершения ими актов насилия в состоянии экстаза.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших составляет 65 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.