Путин: Обама изменил позицию относительно "вмешательства" РФ в выборы в США

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что бывший американский лидер Барак Обама после разговора с ним изменил позицию по вопросу о якобы имевшемся вмешательстве РФ в выборы в США.

"Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами – никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет, это вам лучше у него спросить, думаю, что он вам скажет, что он тоже уверен в этом, но когда мы с ним говорили, я увидел, что и он засомневался. Я, во всяком случае, так увидел", — сказал Путин в интервью телеканалу NBC

По словам президента, сегодня технологии таковы, что конечный адрес можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса.

"И, наоборот, можно так подставить любую структуру, любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки. Современные технологии очень изощренные, тонкие и позволяют это сделать. Когда мы это поймем, мы избавимся от всяких иллюзий. Это во-первых. Во-вторых, глубоко убежден, что никакое вмешательство извне ни в одной, даже в маленькой стране, а уж тем более в такой большой великой державе как Соединенные Штаты не может повлиять на конечный результат выборов. Это никогда невозможно", — сказал Путин.