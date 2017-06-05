Путин назвал слухи о якобы наличии у России компромата на Трампа ерундой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очередной ерундой информацию о том, что у России якобы есть компромат на американского лидера Дональда Трампа, и заявил, что он с ним никогда не встречался.

"Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC, отвечая на вопрос о наличии у России информации, дискредитирующей Трампа.

Российский лидер отметил, что в РФ приезжает много американцев, в частности немало представителей США приняли участием в Петербургском экономическом форуме. Президент заверил, что Москва будет способствовать их успешной работе в стране.

"Они инвесторы, руководители крупнейших американских компаний, они заинтересованы в совместной работе. И, слава Богу, мы, конечно, будем приветствовать каждого из них. И каждого из них мы считаем своим другом, и будем помогать им в реализации их планов в России. Будем стараться вести дело к тому, чтобы они работали здесь успешно и прибыльно", — отметил Путин.

"Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? А как же свобода экономики? Как же права человека? Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компрматериал, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?" — возмутился он.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".