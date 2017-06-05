Путин: американцев запутали информацией о вмешательстве России в выборы

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Настаивающие на достоверности информации о якобы имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, прямых доказательств подобного вмешательства нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они введены в заблуждение и не анализируют информацию в полном объеме. Я ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы в США", — сказал Путин в интервью американскому каналу NBC

В настоящее время в конгрессе США ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".