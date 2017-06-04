Аэропорт Кишинева прервал работу из-за ЧП с румынским самолетом

КИШИНЕВ, 4 июн – РИА Новости. Деятельность международного аэропорта Кишинева была прервана в воскресенье на один час из-за самолета румынской авиакомпании "Tarom", который выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Аэропорт был закрыт с 18.15 – 19.15 местного времени, сообщили в аэропорту.

"Деятельность Международного аэропорта Кишинева была прервана сегодня вечером на час из-за инцидента при посадке прибывшего из Бухареста самолета авиакомпании "Tarom"… Ни один пассажир не пострадал в результате посадки самолета", — сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Уточняется, что некоторые рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт Отопень (Бухарест).

Уточняется, что "в настоящее время аэропорт функционирует в нормальном режиме".

"Более подробная информация об этом инциденте ожидается от компании "Tarom" и компетентных органов, которые занимаются расследованием произошедшего", — сообщили в аэропорту.

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