В Танзании сорок слонов вытоптали пять деревень и 40 гектаров полей

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жители деревень на севере Танзании живут в страхе за свою жизнь после того, как более 40 слонов совершили набег на пять поселений, передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Один из чиновников сообщил, что вторжение слонов вызвало панику среди местного населения. Ситуация осложняется еще и тем, что жители деревень зависят от сельского хозяйства, а дикое стадо уничтожило порядка 43 гектаров посева.

Как отмечает агентство, сообщений о пострадавших мирных жителях в результате набега слонов не поступало.