В Лондоне станция метро рядом с местом теракта открылась для пассажиров

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Станция метро "Боро" рядом с лондонским рынком, где в субботу произошел теракт, открылась для пассажиров по завершении следственных действий полиции, сообщает столичное управление транспорта.

"Станция "Боро" в настоящее время открыта после проводившегося полицией расследования", — говорится в сообщении управления.

Ранее в воскресенье Скотланд-Ярд сообщил, что сохранит полицейское оцепление на Лондонском мосту и вокруг рынка в районе Боро еще на некоторое время.

Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.