Британия не заинтересована в возврате России выведенных денег, заявил Чайка

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более 60 лиц, объявленных в международный розыск за вывод из России миллиардов долларов, находятся в Великобритании, которая не заинтересована в возврате денег российской стороне, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Многие страны не заинтересованы, чтобы возвращать нам эти деньги, например, Великобритания. Там сегодня более 60 человек находятся в международном розыске, которые вывели из России десятки, если не сотни миллиардов долларов", — сказал Чайка.

В то же время, по его словам, со многими другими странами сложились великолепные отношения, они оказывают помощь РФ, таким образом, например, "Аэрофлоту" и "Совкомфлоту" было возвращено по 1,5 миллиарда рублей.