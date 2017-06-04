Ле Дриан заявил, что среди погибших в Лондоне есть гражданин Франции

Судебные криминалисты на Лондонском мосту после теракта в ночь на 4 июня

Судебные криминалисты на Лондонском мосту после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что один гражданин страны погиб при теракте в Лондоне, передает агентство Франс Пресс.

Еще семь граждан Франции получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии. Один француз числится пропавшим без вести, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в результате нападения пострадали четверо граждан Франции.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.