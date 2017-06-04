Свидетель теракта в Лондоне вернулся в ресторан, чтобы оплатить счет

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лондонец, ставший свидетелем атаки террористов, на следующий день вернулся в ресторан, чтобы оплатить счет и оставить официантам чаевые, сообщает портал BuzzFeed.

Ричард Энджелл рассказал BuzzFeed, что в ночь на воскресенье сидел с друзьями в ресторане. "Внезапно охрана стала запирать двери, людям сказали пригнуться. Люди падали на пол, укрывались за столами", — сказал он.

"Я выглянул на улицу и увидел человека, выходящего из соседнего ресторана. Он держался за грудь и шею и был весь в крови", — приводит слова свидетеля BuzzFeed. Он отметил, что полицейские прибыли на место происшествия в считанные минуты, после чего раздались выстрелы.

По его словам, все посетители ресторана были крайне напуганы. "Был момент, когда несколько человек захотели выбраться из здания через аварийный выход, но я их остановил. Одной беременной женщине стало плохо, мы усадили ее на стул и принесли воды", — рассказал Энджелл. Кроме того, некоторые из посетителей были настолько пьяны, что их приходилось выносить из здания.

В ночь на воскресенье в Лондоне произошла серия терактов, в результате которых погибли семь человек, еще около пятидесяти пострадали.