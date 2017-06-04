Советники Трампа обсуждают возможность визита в Лондон в связи с терактом

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его визита в британскую столицу в конце предстоящей недели в связи с лондонским терактом, сообщил корреспондент телеканала ABC News при Белом доме.

"Советники президента обсуждают возможность поездки в Лондон в конце недели с целью продемонстрировать единство с жителями Лондона против терроризма. Это еще находится в зачатке, но обсуждения ведутся…", — заявил корреспондент в эфире передачи This Week на ABC News.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.