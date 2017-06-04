Во время теракта в Лондоне пострадал гражданин Испании

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МАДРИД, 4 июн – РИА Новости. Среди пострадавших в теракте, произошедшем вечером в субботу в Лондоне, есть гражданин Испании, подтвердил испанский МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, пострадавший был отправлен в больницу, "ранения, вероятно, не являются тяжелыми".

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены. Состояние 21 пострадавшего оценивается как критическое.

Среди жертв теракта в Лондоне есть один гражданин Канады, говорится в заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть граждане Германии и Франции.

Премьер Испании Мариано Рахой и правительство страны осудили теракты в Лондоне и выразили соболезнования близким погибших. Посольство и консульство Испании в Великобритании находятся в постоянном контакте с британскими властями, сообщили в МИД Испании.

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