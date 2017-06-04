В соцсетях высмеяли журналиста, предложившего террористам ИГ* бой на мечах

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Внимание пользователей соцсетей привлек американский журналист Андре Уокер, который после серии нападений в Лондоне сфотографировался с мечом на берегу Темзы и предложил террористам ИГ* вступить с ним в бой.

"Я назначаю награду за мою голову. Террорист ИГ, который меня убьет, получит 50 тысяч фунтов. Свой адрес я дам. Полиции не будет, зато у меня есть меч", — цитирует газета Independent пост в Twitter Уокера, который позднее был удален.

Сам Уокер объяснил, что мотивом для его поступка стало стремление показать трусость террористов. "Мой твит видели три миллиона человек, но ни один не написал, что хочет со мной драться. Многие газеты пишут, что они меня убьют, и, может быть, они и могли бы это сделать, но им просто не хватит смелости попробовать", — написал он.

Пользователи указали Уокеру на то, что после лондонского теракта, в котором погибли семь и пострадали почти 50 человек, его пост был по меньшей мере несвоевременным.

Фотография же, на которой журналист позирует на набережной Темзы с обнаженным мечом в руках, стала объектом для многочисленных "фотожаб". В руках Уокера на отредактированных версиях фотографии появился световой меч из "Звездных войн".

​​Затем удочка с подписью "ушел рыбачить".

​А также батоны и гигантские цветы.

​"Собери их всех", — написал один из пользователей, добавив на фото покемонов.

​*Террористическая группировка, запрещенная в России.