Террористы в Лондоне арендовали микроавтобус, подтвердила полиция

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Микроавтобус, который террористы использовали для совершения теракта в Лондоне, был арендован незадолго до происшествия, подтвердил глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

Ранее британские СМИ сообщали, что террористы использовали автомобиль, арендованный специально для совершения теракта, а телеканал Sky News приводил слова одного из соседей предполагаемого террориста о том, что тот интересовался, где мог бы арендовать микроавтобус.

"Использованный автомобиль был незадолго до происшествия арендован одним из участников теракта", — сказал Роули журналистам.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона, задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.