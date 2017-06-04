Американская журналистка поделилась впечатлениями от интервью с Путиным

. Ведущая NBC News Мегин Келли, которая выступала модератором на Петербургском международном экономическом форуме и взяла интервью у Владимира Путина, рассказала о впечатлениях от общения с президентом России.

По ее словам, в личной беседе Путин держался совершенно иначе, чем при включенной камере.

"Это как будто два разных человека. При выключенной камере и в частной беседе общение было теплым, он был чрезвычайно вежлив, спрашивал о моей семье и рассказывал о своей", — поделилась Келли.

"В кадре же он становился тем президентом России, которого мы все знаем. Он был настроен по-боевому, не уступал, вел себя напористо и эмоционально. По большинству вопросов он скорее нападал. Это был тот Владимир Путин, который нравится россиянам", — сказала телеведущая.

По мнению Келли, президенту России "на самом деле нравится, когда ему бросают вызов".

В США интервью с Владимиром Путиным выйдет в эфир на телеканале NBC вечером в воскресенье.