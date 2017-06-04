В Британии 6 июня пройдет минута молчания в память о жертвах теракта

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Минута молчания в память о погибших при теракте в Лондоне пройдет в Британии 6 июня, сообщила канцелярия премьер-министра.

"В Британии 6 июня в 11.00 (13.00 мск) пройдет минута молчания в память о погибших в субботу вечером. Государственные флаги над правительственными зданиями останутся приспущенными", — говорится в пресс-релизе.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона, задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.